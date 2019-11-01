В Киеве обстреляли скоростной трамвай. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook гендиректора КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко

Как отметил Левченко, полиция уже расследует это дело.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал он.

Фото: обстреляный трамвай (facebook.com)

Напомним, на трассе Одесса-Киев возле села Дачное вблизи поста полиции неизвестные устроили стрельбу.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле супермаркета произошла перестрелка. По данным полиции, двое неизвестных напали на двух мужчин. В результате перестрелки один из них скончался по дороге в больницу.

Местные СМИ писали, что жертвой нападения оказался известный в криминальных кругах Георгий Исаков, который входил в руководство общественной организации "Оплот" Евгения Жилина. Эта организация принимала участие в событиях на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Отметим, полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Херсоне, в результате которого пострадали два человека. 3 октября в центре Херсона вооруженные неизвестные устроили стрельбу, в результате были ранены двое мужчин. Неизвестные стреляли из автомобиля и скрылись с места происшествия.