В Киеве обстреляли дорожников, которые выполняли ремонт. Есть раненый

В Киеве неизвестный открыл огонь по доржникам, что выполняли ремонтные работы в Печерском районе. Один из них получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Дорожники выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда.
К ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки "Renault Trafic" и начал словесный конфликт. В результате, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий-по людям.
Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся.
На место вызвали полицию и медиков. В настоящее время работник госпитализирован.
Ранее в Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.
РБК-Украина писало, что в Черкассах 14-летний школьник получил пулевое ранение в голову на занятиях по стрельбе.