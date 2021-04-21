В Киеве обстреляли дорожников, которые выполняли ремонт. Есть раненый

Дорожники выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда.

К ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки "Renault Trafic" и начал словесный конфликт. В результате, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий-по людям.

Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся.

На место вызвали полицию и медиков. В настоящее время работник госпитализирован.