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В Киеве обстреляли дорожников, которые выполняли ремонт. Есть раненый

Автор: Инна Собора

В Киеве неизвестный открыл огонь по доржникам, что выполняли ремонтные работы в Печерском районе. Один из них получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Дорожники выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда.

К ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки "Renault Trafic" и начал словесный конфликт. В результате, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий-по людям.

Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся.

На место вызвали полицию и медиков. В настоящее время работник госпитализирован.

Ранее в Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.

РБК-Украина писало, что в Черкассах 14-летний школьник получил пулевое ранение в голову на занятиях по стрельбе.

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