У Києві обстріляли дорожників, які виконували ремонт. Є поранений

У Києві невідомий відкрив вогонь по доржникам, що виконували ремонтні роботи у Печерському районі. Один із них отримав поранення.
Про це повідомили у прес-службі КМДА.
Дорожники виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду.
До ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки "Renault Trafic" і розпочав словесний конфлікт. Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний - по людям.
Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік.
На місце викликали поліцію і медиків. Нині працівника госпіталізовано.
Раніше в Києві чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.
РБК-Україна писало, що у Черкасах 14-річний школяр отримав кульове поранення в голову на заняттях зі стрільби.