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У Києві обстріляли дорожників, які виконували ремонт. Є поранений

Автор: Инна Собора

У Києві невідомий відкрив вогонь по доржникам, що виконували ремонтні роботи у Печерському районі. Один із них отримав поранення.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Дорожники виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду.

До ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки "Renault Trafic" і розпочав словесний конфлікт. Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний - по людям.

Поранення отримав механізатор фрези. Нападник з місця інциденту втік.

На місце викликали поліцію і медиків. Нині працівника госпіталізовано.

Раніше в Києві чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.

РБК-Україна писало, що у Черкасах 14-річний школяр отримав кульове поранення в голову на заняттях зі стрільби.

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Новини України КиївСтрільба
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