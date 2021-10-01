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В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархивной службы Хромова

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова. Пострадал водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу чиновника.

Он сообщил, что вчера был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24.

"В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля, или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет", - написал он.

По его словам, преступник задержан.

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Киев