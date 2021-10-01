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У Києві обстріляли автомобіль голови Держархівної служби Хромова

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві обстріляли автомобіль голови Державної архівної служби Анатолія Хромова. Постраждав водій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку посадовця.

Він повідомив, що вчора був у службовому відрядженні у Вінниці. Їздив поїздом, службове авто залишилося в архівному містечку на Солом'янській, 24.

"У цей час з сусіднього будинку по його водію, який знаходився поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (або кілька). Куля, або дріб зачепила підборіддя Сергія, загрози здоров'ю або життю немає", - написав він.

За його словами, злочинець затриманий.

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Київ