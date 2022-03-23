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В Киеве снова обстрелы. Повреждены ТЦ, многоэтажки и частные дома

Фото: оккупанты снова обстреляли Киев (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска снова нанесли удар по Киеву. В результате обстрелов повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В Святошинском районе во время бомбардировок повреждено торговый центр, два дома частного сектора и многоэтажки. Спасатели ликвидировали пожары. Пострадавших не обнаружено.

Кроме того, утром 23 марта оккупанты обстреляли Шевченковский район. Возникли пожары в нескольких частных домах и в многоэтажке. Четыре человека получили ранения, работают медики. Информация о разрушениях уточняется.

Напомним, российские военные разрушили мост в Чернигове, в результате чего было повреждено автосообщение с Киевом.

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