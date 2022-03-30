В Киеве для общественного транспорта откроют Южный мост

Так, через Южный мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до улицы Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской.

Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты

Водителям напоминают, что они должны пропускать кареты скорой помощи и машины с гуманитарной помощью.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 35 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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