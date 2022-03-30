У Києві для громадського транспорту відкриють Південний міст

Так, через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости

Водіям нагадують, що вони повинні пропускати карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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