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У Києві для громадського транспорту відкриють Південний міст

Фото: в Києві для громадського транспорту відкриють Південний міст (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 березня у Києві для громадського транспорту відкриють Південний міст. Для руху на власних авто відкриті Північний та Дарницькі мости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

Так, через Південний міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости

Водіям нагадують, що вони повинні пропускати карети швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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