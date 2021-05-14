В Киеве образовались пробки перед выходными: какие улицы стоит объезжать

В пятницу вечером, 14 мая, Киев сковали серьезные пробки, которые достигают восьми баллов. Автомобильное движение остановилось на многих улицах столицы, также наблюдается большое количество аварий.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Автомобильное движение затруднено на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, проспекте Лобановского, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улицы Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры.
Также пробки наблюдаются на улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенка, улице Нижний вал, улице Глыбочицкой, улице Кирилловской, улице Сечевых Стрельцов, улице Большой Васильковской, улице Саперно-Слободской.
Движение также затруднено на Северном и Южном мостах. На въезде с правого берега на мост Патона также пробки.
На Левом берегу движение затруднено на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана, Харьковской шоссе, Русановской набережной, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, бульваре Перова, Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака.
Напомним, в Киеве на выходных, 15-16 мая, ограничат движение на части улиц на левом берегу столицы в связи с проведением соревнования по дуатлону Кубок Киева 2021.
Кроме того, в 2023 году аэропорт "Киев" имени Сикорского закроется на несколько месяцев из-за строительства новой взлетно-посадочной полосы.