В Киеве образовались пробки перед выходными: какие улицы стоит объезжать

В пятницу вечером, 14 мая, Киев сковали серьезные пробки, которые достигают восьми баллов. Автомобильное движение остановилось на многих улицах столицы, также наблюдается большое количество аварий.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps .

Правый берег

Автомобильное движение затруднено на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, проспекте Лобановского, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улицы Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры.

Также пробки наблюдаются на улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенка, улице Нижний вал, улице Глыбочицкой, улице Кирилловской, улице Сечевых Стрельцов, улице Большой Васильковской, улице Саперно-Слободской.

Движение также затруднено на Северном и Южном мостах. На въезде с правого берега на мост Патона также пробки.

Левый берег

На Левом берегу движение затруднено на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана, Харьковской шоссе, Русановской набережной, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, бульваре Перова, Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака.