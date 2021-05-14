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У Києві утворилися затори перед вихідними: які вулиці варто об'їжджати

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Києва, П'ятниця 14 травня 2021 17:33
У Києві утворилися затори перед вихідними: які вулиці варто об'їжджати Фото: у Києві утворилися пробки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю ввечері, 14 травня, Київ скували серйозні затори, які сягають восьми балів. Автомобільний рух зупинився на багатьох вулицях столиці, також спостерігається велика кількість аварій.

Про це свідчать дані Google Maps.

Правий берег

Автомобільний рух ускладнений на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, проспекті Степана Бандери.

Також затори спостерігаються на вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Нижній вал, вулиці Глибочицькій, вулиці Кирилівській, вулиці Січових Стрільців, вулиці Великій Васильківській, вулиці Саперно-Слобідській.

Рух також ускладнений на Північному і Південному мостах. На в'їзді з правого берега на міст Патона також затор.

У Києві утворилися затори перед вихідними: які вулиці варто об'їжджати

Лівий берег

На Лівому березі рух ускладнено на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана, Харківській шосе, Русанівській набережній, Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, бульварі Перова, Братиславській вулиці та вулиці Оноре де Бальзака.

У Києві утворилися затори перед вихідними: які вулиці варто об'їжджати

Нагадаємо, у Києві на вихідних, 15-16 травня, обмежать рух на частині вулиць на Лівому березі столиці у зв'язку з проведенням змагання з дуатлону Кубок Києва 2021.

Крім того, у 2023 році аеропорт "Київ" імені Сікорського закриється на кілька місяців через будівництво нової злітно-посадкової смуги.

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