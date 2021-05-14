У Києві утворилися затори перед вихідними: які вулиці варто об'їжджати

У п'ятницю ввечері, 14 травня, Київ скували серйозні затори, які сягають восьми балів. Автомобільний рух зупинився на багатьох вулицях столиці, також спостерігається велика кількість аварій.

Про це свідчать дані Google Maps .

Правий берег

Автомобільний рух ускладнений на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, проспекті Степана Бандери.

Також затори спостерігаються на вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Нижній вал, вулиці Глибочицькій, вулиці Кирилівській, вулиці Січових Стрільців, вулиці Великій Васильківській, вулиці Саперно-Слобідській.

Рух також ускладнений на Північному і Південному мостах. На в'їзді з правого берега на міст Патона також затор.

Лівий берег

На Лівому березі рух ускладнено на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана, Харківській шосе, Русанівській набережній, Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, бульварі Перова, Братиславській вулиці та вулиці Оноре де Бальзака.