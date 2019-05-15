В Киеве образовались пробки из-за митинга "евроблях"

В Киеве сегодня, 15 мая, проходит акция за доступную растаможку автомобилей, в результате которой в центре столицы образовались пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.com/maps.

По состоянию на 10:30 пробки зафиксированы на улице Михаила Грушевского, Ивана Мазепы, Лаврской, Кловском спуске, Крепостном переулке, Петровской аллее и алее Героев Крут.

Организаторы митинга на своей странице в Facebook сообщили, что активисты приехали в столицу со всей Украины в 6:00 и съезжаются до сих пор. Митинг начался в 10:00. Активисты планируют организовать митинг на два дня.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в комитете Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики могут подготовить определенные льготы при растаможке авто на иностранной регистрации.

Отметим, льготный период растаможки авто на иностранный регистрации длился в течение трех месяцев до 22 февраля 2019. В течение этого времени владельцы "евроблях" могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора.

Отметим, за время льготного периода таможни оформили 218 тыс. транспортных средств.