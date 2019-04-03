В Киеве образовались пробки

Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пробки наблюдаются преимущественно на правом берегу Киева

В Киеве утром, 3 апреля, образовались пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы пробки зафиксированы в районе метро "Академгородок", "Святошин", "Берестейская".

В частности, пробки есть на Большой окружной дороге, проспекте Победы, улице Дегтяревской, Стеценко, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Нежинской, проспекте Космонавта Комарова, проулке Металлистов, улице Шусева, проспекте Правды, улице Кирилловской, Мостицкой, Приорской, проспекте Степана Бендеры, улице Новоконстантиновской.

Также пробки есть на Воздухофлотском проспекте, улице Народного Ополчения, Сурикова, Максима Кривоноса, Билгородской.

Кроме того, движение затруднено в районе метро "Лукьяновская", бульваре Леси Украинки, Дружбы Народов, а также на мосту им. Патона, Дарницком мосту.

На Левом берегу пробки есть на улице Набережно-Рыбальской, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Петра Григоренко и Николая Бажана, Харьковском шоссе. Пробки есть в районе метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки".

Фото (google.com.ua/maps/)

Напомним, с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.