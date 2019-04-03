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У Києві утворилися затори

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 09:56
У Києві утворилися затори
Фото: пробки в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Затори спостерігаються переважно на правому березі Києва

У Києві вранці, 3 квітня, утворилися пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі столиці зафіксовані пробки в районі метро "Академмістечко", "Святошин", "Берестейська".

Зокрема, пробки є на Великій окружній дорозі, проспекті Перемоги, вулиці Дегтярівській, Стеценка, Вадима Гетьмана, Борщагівській, Ніжинській, проспекті Космонавта Комарова, провулку Металістів, вулиці Шусєва, проспекті Правди, вулиці Кирилівській, Мостицькій, Приорській, проспекті Степана Бендери, вулиці Новокостянтинівській.

Також пробки є на Повітрофлотському проспекті, вулиці Народного Ополчення, Сурікова, Максима Кривоноса, Білгородській.

Крім того, ускладнено рух в районі метро "Лук'янівська", бульварі Лесі Українки, Дружби Народів, а також на мосту ім. Патона, Дарницькому мосту.

На Лівому березі пробки є на вулиці Набережно-Рибальській, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Петра Григоренка і Миколи Бажана, Харківському шосе. Пробки є в районі метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки".

 

Фото (google.com.ua/maps/)

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

 

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