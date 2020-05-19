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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество     19.05.2020 - 09:31
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пробки наблюдаются как на правом, так и левом берегу столицы

Во вторник утром, 19 мая, в Киеве образовались многочисленные пробки, которые наблюдаются на обоих берегах столицы. Парализованы главные магистрали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу столицы пробки зафиксированы на проспекте Победы и Степана Бандеры. Также затруднено движение на Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, Дружбы народов и Леси Украинки.

Кроме того, на Большой окружной дороге, ул. Стеценко, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Нежинской, проспекте Космонавта Комарова и проспекте Правды также есть пробки.

Утруднено движение на трех мостах (Дарницкий, Патона, Метро).

На Левом берегу пробки есть на улице Набережно-Рыбальской, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Петра Григоренко и Николая Бажана, Харьковском шоссе. Пробки есть в районе метро "Славутич", "Осокорки", "Позняки".

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве 19 мая (google.com.ua/maps/)

Также наблюдается скопление людей на Троещине, которые пытаются добраться на работу.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

Автор: Максим Зайченко

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