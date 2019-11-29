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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество     29.11.2019 - 08:21
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Значительные пробки образовались на проспекте Победы

В пятницу, 29 ноября, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на улице Семена Скляренко, улице Богатырская, проспекте Героев Сталинграда. Пробки образовались на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, проспекте Леся Курбаса, на улице Набережно-Крещатицкая.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на мосту Метро, Дарницком, Южном мостах и мосту имени Патона.

На левом берегу пробки зафиксированы на бульваре Перова, проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе и Броварском проспекте.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начали на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других в'подъездам.

Киев сковали пробки В Киеве ограничат движение на Набережном шоссе
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