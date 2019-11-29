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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 08:21
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Значні пробки утворились на проспекті Перемоги

У п'ятницю, 29 листопада, у Києві утворились значні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнений рух транспорту на вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська, проспекті Героїв Сталінграду. Пробки утворились на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, проспекті Леся Курбаса, на вулиці Набережно-Хрещатицька.

У Києві утворились численні пробки

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на мосту Метро, Дарницькому, Південному мостах та мосту імені Патона.

На лівому березі пробки зафіксовані на бульварі Перова, проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе та Броварському проспекті.

У Києві утворились численні пробки

Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00. Впроваджувати зміни почали на в'їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в'їздах.

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