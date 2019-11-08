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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество     08.11.2019 - 17:53
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также пробки сковали Южный мост, Северный мост и Гаванский мост

В Киеве в пятницу вечером, 8 ноября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Пробки зафиксированы на Черной горе, на улице Льва Толстого, на Воздухофлотском проспекте, на проспекте Победы, на улице Вадима Гетьмана, на улице Гарматная, на Чоколовском бульваре, на улице Борщаговская, на проспекте Валерия Лобановского, на улице Луганская, на Голосеевском проспекте, на Столичном шоссе, на улице Саксаганского, на улице Верхний Вал, на улице Ярославская, на улице Межигорская, на Нижнем Валу.

Также движение затруднено на улице Глубочицкая, на площади Льва Толстого, на проспекте Степана Бандеры, на улице Елены Телиги, на улице Богатырская, на улице Полярная.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: скриншот пробок на правом берегу

Также пробки сковали Южный мост, Северный мост и Гаванский мост.

Пробки на левом берегу

Затруднено движение транспорта на Карельском переулке, на проспекте Юрия Гагарина, на бульваре Перова, на Харьковском шоссе, на Лесном массиве, на улице Попудренко, на улице Пражская, на улице Раисы Окипной, на улице Анны Ахматовой.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов планируют капитальный ремонт дороги от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Киев сковали пробки: карта В Киеве затруднено движение транспорта из-за масштабного ДТП
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