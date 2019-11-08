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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 17:53
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також затори скували Південний міст, Північний міст і Гаванський міст

У Києві у п'ятницю ввечері, 8 листопада, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі

Затори зафіксовані на Чорній горі, на вулиці Льва Толстого, на Повітрофлотському проспекті, на проспекті Перемоги, на вулиці Вадима Гетьмана, на вулиці Гарматна, на Чоколівському бульварі, на вулиці Борщагівська, на проспекті Валерія Лобановського, на вулиці Луганська, на Голосіївському проспекті, на Столичному шосе, на вулиці Саксаганського, на вулиці Верхній Вал, на вулиці Ярославська, на вулиці Межигірська, на Нижньому Валу.

Також рух ускладнено на вулиці Глибочицька, на площі Льва Толстого, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Олени Теліги, на вулиці Богатирська, на вулиці Полярна.

У Києві утворилися численні заториФото: скріншот затор на правому березі

Також затори скували Південний міст, Північний міст і Гаванський міст.

Затори на лівому березі

Ускладнено рух транспорту на Карельському провулку, на проспекті Юрія Гагаріна, на бульварі Перова, на Харківському шосе, на Лісовому масиві, на вулиці Попудренка, на вулиці Празька, на вулиці Раїси Окіпної, на вулиці Анни Ахматової.

У Києві утворилися численні заториФото: скріншот затор на лівому березі

Нагадаємо, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів планують капітальний ремонт дороги від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області.

Як повідомляло РБК-Україна, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Київ скували затори: карта У Києві ускладнено рух транспорту через масштабне ДТП
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