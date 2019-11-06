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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество     06.11.2019 - 17:40
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на обоих берегах

В Киеве в среду вечером, 6 ноября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Пробки зафиксированы на улице Нижний Вал, на улице Еленовская, на улице Ярославская, на улице Юрия Ильенко, на улице Дегтяревская. на Голосеевском проспекте, на бульваре Тараса Шевченко, на проспекте Победы, на улице Владимирская, на улице Межигорская, на улице Набережно-Луговая, на улице Верхний Вал.

Также пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, на улице Павловская, на улице Глубочицкая, на площади Льва Толстого, на проспекте Степана Бандеры, на Минском массиве, на улице Борщаговская, на улице Елены Телиги.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Также пробки образовались на Южном мосту, Северном мосту, Гаванском мосту и на Дарницком мосту.

Пробки на левом берегу

Затруднено движение транспорта на проспекте Юрия Гагарина, на улице Попудренко, на бульваре Верховного Совета, на улице Павла Усенко, на улице Магнитогорская, на Черниговской площади, на улице Киото, на улице Раисы Окипной.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Напомним, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, Украина привлечет в 2019 году на ремонт дорог 5 млрд гривен средств международных финансовых организаций. Из масштабных проектов планируют капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары.

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