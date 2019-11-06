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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 17:40
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах

У Києві в середу ввечері, 6 листопада, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі

Затори зафіксовані на вулиці Нижній Вал, на вулиці Оленівська, на вулиці Ярославська, на вулиці Юрія Іллєнка, на вулиці Дегтярівська. на Голосіївському проспекті, на бульварі Тараса Шевченка, на проспекті Перемоги, на вулиці Володимирська, на вулиці Межигірська, на вулиці Набережно-Лугова, на вулиці Верхній Вал.

Також затори утворилися на проспекті Степана Бандери, на вулиці Павловська, на вулиці Глибочицька, на площі Льва Толстого, на проспекті Степана Бандери, на Мінському масиві, на вулиці Борщагівська, на вулиці Олени Теліги.

У Києві утворилися численні затори

Фото: скріншот затор на правому березі

Також затори утворилися на Південному мосту, Північному мосту, Гаванському мосту і на Дарницькому мосту.

Затори на лівому березі

Ускладнено рух транспорту на проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Попудренка, на бульварі Верховної Ради, на вулиці Павла Усенка, на вулиці Магнітогорська, на Чернігівській площі, на вулиці Кіото, на вулиці Раїси Окіпної.

У Києві утворилися численні затори

Фото: скріншот затор на лівому березі

Нагадаємо, у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів планують капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

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