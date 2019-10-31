В Киеве образовались многочисленные пробки

Затруднено движение транспорта на проспекте Победы
В среду, 23 октября, в столице образовались многочисленные пробки на правом и левом берегах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google.
Затруднено движение транспорта на улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская, улице Елены Телиги и улице Набережно-Луговая.
Пробки образовались на проспекте Победы от станции метро "Шулявская" до станции метро "Академгородок", а также на проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге. Зафиксированы пробки на Голосеевском проспекте. Затруднено движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко, а также на Надднепрянском шоссе.
Пробки образовались на Северном мосту, мосту Южном, Дарницком мосту и мосту Патона.
Затруднено движение транспорта со стороны мостов на проспекте Соборности, Дарницком проспекте, Броварском проспекте, проспекте Николая Бажана. Кроме того, пробки образовались возле станций метро "Левобережная", "Бориспольская", "Осокорки", "Славутич".
Напомним, с 1 ноября максимально допустимая скорость движения на автодорогах Киева будет 50 км/час. Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/час.
РБК-Украина сообщало, что в Киеве и 30-31 октября возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в шести районах в зв'связи с визитом в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.