В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на проспекте Победы

В среду, 23 октября, в столице образовались многочисленные пробки на правом и левом берегах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google.

Правый берег

Затруднено движение транспорта на улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская, улице Елены Телиги и улице Набережно-Луговая.

Пробки образовались на проспекте Победы от станции метро "Шулявская" до станции метро "Академгородок", а также на проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге. Зафиксированы пробки на Голосеевском проспекте. Затруднено движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко, а также на Надднепрянском шоссе.

Пробки образовались на Северном мосту, мосту Южном, Дарницком мосту и мосту Патона.

Левый берег

Затруднено движение транспорта со стороны мостов на проспекте Соборности, Дарницком проспекте, Броварском проспекте, проспекте Николая Бажана. Кроме того, пробки образовались возле станций метро "Левобережная", "Бориспольская", "Осокорки", "Славутич".

Напомним, с 1 ноября максимально допустимая скорость движения на автодорогах Киева будет 50 км/час. Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/час.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве и 30-31 октября возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в шести районах в зв'связи с визитом в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.