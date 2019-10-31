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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство     31.10.2019 - 08:20
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги

У середу, 23 жовтня, у столиці утворились численні пробки на правому та лівому берегах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Правий берег

Ускладнений рух транспорту на вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Богатирська, вулиці Олени Теліги і вулиці Набережно-Лугова.

У Києві утворились численні пробки

Пробки утворились на проспекті Перемоги від станції метро "Шулявська" до станції метро "Академмістечко", а також на проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, Великій Окружній дорозі. Зафіксовані пробки на Голосіївському проспекті. Ускладнений рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка, а також на Наддніпрянському шосе.

Пробки утворились на мосту Північному, мосту Південному, Дарницькому мосту та мосту Патона.

Лівий берег

Ускладнений рух транспорту зі сторони мостів на проспекті Соборності, Дарницькому проспекті, Броварському проспекті, проспекті Миколи Бажана. Крім того, пробки утворились біля станцій метро "Лівобережна", "Бориспільська", "Осокорки", "Славутич".

У Києві утворились численні пробки

Нагадаємо, з 1 листопада максимально допустима швидкість руху на автошляхах Києва буде 50 км/год. Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Києві і 30-31 жовтня можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках вулиць у шести районах у зв'язку з візитом в Україну генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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