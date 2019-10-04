В пятницу, 4 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу города пробки зафиксированы на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая.

Также затруднено движение транспорта на проспекте Победы, возле станции метро "Шулявская", проспекте Академика Палладина. Пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Надднепрянском проспекте.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на Северном и Дарницком мостах и мосту Патона.

На левом берегу пробки образовались со стороны мостов на проспекте Соборности, Броварском проспекте, Дарницком проспекте и проспекте Бажана. Затруднено движение транспорта возле станции метро "Бориспольская".

Напомним, сегодня погода резко ухудшится, синоптики передают дожди и грозы и понижение температуры воздуха до +10. В частности, дожди и грозы накроют северные, центральные, восточные и южные области.