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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    04.10.2019 - 08:30
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки у Києві утворились на правому березі

У п'ятницю, 4 жовтня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі міста пробки зафіксовані на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівська, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька.

Також ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, біля станції метро "Шулявська", проспекті Академіка Палладіна. Пробки утворились на проспекті Леся Курбаса, Великій Окружній дорозі, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Наддніпрянському проспекті.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на Північному та Дарницькому мостах та мосту Патона.

На лівому березі пробки утворились зі сторони мостів на проспекті Соборності, Броварському проспекті, Дарницькому проспекті та проспекті Миколи Бажана. Ускладнений рух транспорту біля станції метро "Бориспільська".

Нагадаємо, сьогодні погода різко погіршиться, синоптики передають дощі та грози та пониження температури повітря до +10. Зокрема, дощі та грози накриють північні, центральні, східні та південні області.

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