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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    02.10.2019 - 08:30
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на трех мостах

Сегодня, 2 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Победы и около станции метро "Шулявская". Также пробки образовались на проспекте Академика Палладина, возле станции метро "Академгородок", улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Кирилловская, улице Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.

Также пробки зафиксированы на Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобаноського, Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

В центре пробки образовались на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Лукьяновская", улице Сечевых Стрельцов, улице Михаила Грушевского, улице Жилянская, улице Саксаганского, бульваре Леси Украинки и на трех мостах: Северном, Дарницком и Патона.

На левом берегу Киева затруднено движение транспорта на проспекте Бажана, проспекте Соборности, Дарницком проспекте и Броварском проспекте со стороны мостов.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, погода в Украине, в частности в Киеве, сегодня будет солнечная весь день. Температура воздуха днем достигнет +22+24.

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