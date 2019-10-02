Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на трьох мостах

Сьогодні, 2 жовтня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги та біля станції метро "Шулявська". Також пробки утворились на проспекті Академіка Палладіна, біля станції метро "Академмістечко", вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Кирилівська, вулиці Олени Теліги та проспекті Степана Бандери.

Також пробки зафіксовані на Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобаноського, Голосіївському проспекті, Наддніпрянському шосе.

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

У центрі пробки утворились на вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка, біля станції метро "Лук'янівська", вулиці Січових Стрільців, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Жилянська, вулиці Саксаганського, бульварі Лесі Українки та на трьох мостах: Північному, Дарницькому та Патона.

На лівому березі Києва ускладнений рух транспорту на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, Дарницькому проспекті та Броварському проспекті зі сторони мостів.

Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, погода в Україні, зокрема у Києві, сьогодні буде сонячна весь день. Температура повітря вдень досягне +22+24.