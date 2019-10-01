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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    01.10.2019 - 08:41
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки в столице зафиксированы в центре

Во вторник, 1 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

На проспекте Победы образовались сильные пробки, в частности, из-за трех дорожно-транспортных происшествий. Также затруднено движение транспорта возле станций метро "Шулявская", "Нивки", "Берестейская", "Житомирская", "Академгородок".

Пробки зафиксированы на проспекте Правды, улице Семена Скляренко, улице Набережно-Рыбальская, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Вячеслава Черновола, улице Жилянская, улице Льва Толстого, улице Михаила Грушевского, Набережном шоссе, улице Большая Васильковская, частично на бульваре Леси Украинки.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на проспекте Валерия Лобановского, улице Народного Ополчения, проспекте Леся Курбаса (из-за ДТП). Стабильно большие пробки на Большой окружной дороге.

Пробки также образовались на Голосеевском проспекте, проспекте Академика Заболотного, улице Васильковская, улице Голосеевская. Также пробки на Дарницком мосту и мосту Патона.

Пробки на левом берегу

Затруднено движение транспорта на Броварском проспекте, возле станции метро "Левобережная", проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, улице Бориса Гмыри, улице Елизаветы Чавдар, возле станций метро "Бориспольская", "Осокорки".

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, сегодня в Украине похолодает. Синоптики передают дожди в восточной части. Также вчера синоптики предупреждали о сильном, штормовом ветре.

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