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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 08:41
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки у столиці зафіксовані у центрі

У вівторок, 1 жовтня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі

На проспекті Перемоги утворились сильні пробки, зокрема, через три дорожно-транспортні пригоди. Також ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Шулявська", "Нивки", "Берестейська", "Житомирська", "Академмістечко".

Пробки зафіксовані на проспекті Правди, вулиці Семена Скляренка, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Жилянська, вулиці Льва Толстого, вулиці Михайла Грушевського, Набережному шосе, вулиці Велика Васильківська, частково на бульварі Лесі Українки.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Народного Ополчення, проспекті Леся Курбаса (через ДТП). Стабільно великі пробки на Великій окружній дорозі.

Пробки також утворились на Голосіївському проспекті, проспекті Академіка Заболотного, вулиці Васильківська, вулиці Голосіївська. Також пробки на Дарницькому мосту та мосту Патона.

Пробки на лівому березі

Ускладнений рух транспорту на Броварському проспекті, біля станції метро "Лівобережна", проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, вулиці Бориса Гмирі, вулиці Єлизавети Чавдар, біля станцій метро "Бориспільська", "Осокорки".

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, сьогодні в Україні похолодає. Синоптики передають дощі у східній частині. Також вчора синоптики попереджали про сильний, штормовий вітер.

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