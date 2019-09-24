В Киеве образовались многочисленные пробки

Пробки образовались на правом берегу
Во вторник, 24 сентября, на правом берегу Киева образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.
Затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Ипподром", "Выставочный центр", на улице Вячеслава Черновола, улице Киевская и Большой Окружной дороге. Пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, проспекте Победы, возле станций метро "Шулявская", "Нивки", "Житомирская", "Академгородок".
Кроме того, зафиксированы пробки на улице Семена Скляренко, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская, возле станции метро "Лукьяновская", улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, Воздухофлотском проспекте.
Затруднено движение транспорта на Северном мосту, мосту Патона, Дарницкому и Южному мостах.
Пробки образовались на Броварском шоссе, возле станции метро "Левобережная", проспекте Соборности, Днепровской набережной, Дарницком шоссе и проспекте Николая Бажана.
Напомним, погода в Украине сегодня днем ухудшится, ожидается похолодание в северных областях до +10.