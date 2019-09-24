В Киеве образовались многочисленные пробки

Во вторник, 24 сентября, на правом берегу Киева образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу столицы

Затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, возле станций метро "Ипподром", "Выставочный центр", на улице Вячеслава Черновола, улице Киевская и Большой Окружной дороге. Пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, проспекте Победы, возле станций метро "Шулявская", "Нивки", "Житомирская", "Академгородок".

Фото: пробки на правом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Кроме того, зафиксированы пробки на улице Семена Скляренко, улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревская, возле станции метро "Лукьяновская", улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, Воздухофлотском проспекте.

Затруднено движение транспорта на Северном мосту, мосту Патона, Дарницкому и Южному мостах.

Пробки на левом берегу столицы

Пробки образовались на Броварском шоссе, возле станции метро "Левобережная", проспекте Соборности, Днепровской набережной, Дарницком шоссе и проспекте Николая Бажана.

Фото: пробки на левом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Напомним, погода в Украине сегодня днем ухудшится, ожидается похолодание в северных областях до +10.