В четверг, 19 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу столицы

Затруднено движение транспорта на проспекте Правды, улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, улице Юрия Ильенко, возле метро "Контрактовая площадь". Также пробки образовались на проспекте Победы и возле станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская", "Политической институт".

Фото: пробки на правом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Зафиксированы также пробки на проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, Надднепрянском шоссе, Голосеевском проспекте, возле станций метро "Ипподром", "Голосеевская". Кроме того, значительные пробки на Большой Окружной дороге.

Отметим, что затруднено движение транспорта на Северном и Южном мостах, Дарницком мосту и мосту Патона.

Пробки на левом берегу столицы

Пробки образовались на проспекте Николая Бажана возле станций метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспольская". Также затруднено движение транспорта со стороны моста на Дарницком шоссе, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Днепровской набережной. Пробки зафиксированы возле станций метро "Левобережная".

Фото: пробки на левом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Напомним, в Киеве в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях. Взорвать мост грозит 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Его задержали.