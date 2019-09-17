В Киеве образовались многочисленные пробки

Пробки образовались на правом берегу
Во вторник, 17 сентября, в столице Украины, Киеве, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.
Затруднено движение транспорта на проспекте Правды, проспекте Степана Бандеры, улице Елены Телиги, улице Набережно-Рыбальская, проспекте Героев Сталинграда. Кроме того, пробки образовались на проспекте Победы, возле станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Шулявская".
Также пробки зафиксированы на проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Надднепрянском шоссе.
Затруднено движение транспорта на мосту Патона и Дарницком мосту.
Пробки образовались на проспекте Соборности, рядом станции метро "Левобережная", Дарницком шоссе, проспекте Бажана, также возле станций метро "Осокорки", "Славутич", "Позняки".
Напомним, в Киев со стороны Борисполя с 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 будут ограничивать въезд грузового транспорта.