В Киеве образовались многочисленные пробки

Во вторник, 17 сентября, в столице Украины, Киеве, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу столицы

Затруднено движение транспорта на проспекте Правды, проспекте Степана Бандеры, улице Елены Телиги, улице Набережно-Рыбальская, проспекте Героев Сталинграда. Кроме того, пробки образовались на проспекте Победы, возле станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Шулявская".

Фото: пробки на правом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Также пробки зафиксированы на проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Надднепрянском шоссе.

Затруднено движение транспорта на мосту Патона и Дарницком мосту.

Пробки на левом берегу столицы

Пробки образовались на проспекте Соборности, рядом станции метро "Левобережная", Дарницком шоссе, проспекте Бажана, также возле станций метро "Осокорки", "Славутич", "Позняки".

Фото: пробки на левом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Напомним, в Киев со стороны Борисполя с 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 будут ограничивать въезд грузового транспорта.