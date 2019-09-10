В Киеве образовались многочисленные пробки

Во вторник, 10 сентября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Так, затруднение движения автомобилей наблюдается как на правом так и на левом берегу столицы.

В частности, пробки образовались на проспекте Академика Глушкова, улице Симиренко, проспекте Леся Курбаса, Космонавта Комарова, проспекте Победы, улице Академика Булаховского, Щусева, Стеценко, Автозаводской, проспекте Правды, Минском проспекте, улице Богатырская, проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкой, Кирилловской, Михайла Грушевского, Аллы Тарасовой, Ивана Мазепы, бульваре Леси Украинки, улице Киквидзе, Надднепроском шоссе.

Также пробки наблюдается на мосту Патона, Северном мосту, Южном мосту и Дарницком мосту.

На левом берегу пробки образовались на улице Здолбуновская, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, Русановской набережной, улице Березняковской, проспекте Юрия Гагарина, Харьковском шоссе, Броварском проспекте, Генерала Жмаченко, Новороссийской площади, улице Братиславской, Электротехничной.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.