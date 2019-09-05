В Киеве образовались многочисленные пробки

Пробки образовались в Киеве на дорогах в четверг, 5 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Так, движение транспортных средств затруднено на правом берегу столицы, а именно на бульварах Тараса Шевченко и Дружбы народов, проспекте Победы, Крещатике, Набережном шоссе, ул. Ильенка и Саперно-Слобидской, а также возле станций метро "Театральная", "Золотые ворота", "Почтовая площадь", "Олимпийская".

Также затруднено движение на Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, ул. Луговой и Богатырской, проспекте Степана Бандеры, в Оболонском районе возле метро Минская, проспекте Науки, ул. Васильковской.

Кроме того, пробки наблюдаются на Южном мосту и мосту Метро.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google maps)

Данные Google maps свидетельствуют, что на левом берегу столицы затруднено движение автомобилей на Харьковском и Дарницком шоссе, на проспекте Юрия Гагарина и Броварском проспекте (в районе метро "Лесная"). Кроме того, пробки наблюдаются на Бориспольском шоссе, Днепровской набережной, ул. Урловской, Тепловозной, Здолбуновской и Сверстюка.

Также наблюдается затрудненное движение в районе станций метро "Позняки", "Вырлица", "Бориспольская" и "Лесная".

Напомним, синоптик рассказала, в каких регионах Украины следует ожидать дождей в пятницу. По ее словам, температура днем, 6 сентября, в Украине ожидается в пределах +23 +29 градусов, на западе +20 +24 градуса.