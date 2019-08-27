В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Победы

Пробки в Киеве образовались на дорогах во вторник, 27 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Победы и возле станций метро "Шулявская", "Нивки", "Берестейская", "Житомирская". Также пробки образовались на проспекте Академика Глушкова, возле станций метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Голосеевка". Частично затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса и Большой Окружной дороге.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Вместе с тем, пробки зафиксированы на проспекте Степана Бандеры и трех мостах: Северном, Южном и Патона. На левом берегу Киева пробки не зафиксированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 31 августа ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

Ранее сообщалось, что на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки.