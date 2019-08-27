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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    27.08.2019 - 09:45
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги

Пробки у Києві утворились на дорогах у вівторок, 27 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги та біля станцій метро "Шулявська", "Нивки", "Берестейська", "Житомирська". Також пробки утворились на проспекті Академіка Глушкова, біля станцій метро "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Голосіївка". Частково ускладнений рух транспорту на проспекті Леся Курбаса та Великій Окружній дорозі.

У Києві утворилися численні заториФото: пробки в Києві (скріншот Google Maps)

Разом з тим, пробки зафіксовані на проспекті Степана Бандери та трьох мостах: Північному, Південному та Патона. На лівому березі Києва пробки не зафіксовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві до 31 серпня обмежать рух на естакади Південного мосту. Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

Раніше повідомлялось, що на ділянці автодороги М03 Київ-Харків Київської області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки.

У Києві утворилися численні затори У Києві утворилися численні пробки
Новини України Київпробки
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