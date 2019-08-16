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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 18:59
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Образовалась пробка на Южном мосту в сторону проспекта Бажана

В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах в пятницу вечером, 16 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на улице Богатырская, проспекте Степана Бандеры, проспекте Героев Сталинграда, Оболонском проспекте, на улице Луговая, улице Газопроводная, улице Стеценка, на проспекте Победы, проспекте Космонавта Комаровского, на бульвар Вацлава Гавела, на Набережноем шоссе и улице Крещатик.

На левом берегу затруднено движение транспорта на Днепровской набережной, на улице Здолбуновской, на улице Урловской, на Дарницком шоссе, на улице Канальная и Верболозная.

Кроме того, пробки зафиксированы на проспекте Соборности, проспекте Мира, на проспекте Гагарина, на улице Строителей, на Броварском проспекте, на улице Кубанской Украины.

Образовалась пробка также на Южном мосту в сторону проспекта Бажана.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Напомним, сегодня утром пробки были зафиксированы на четырех мостах столицы. А именно на Северном и Южном мостах, мосту Патона и Дарницкому мосту.

Как сообщало РБК-Украин, в Киеве до 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

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