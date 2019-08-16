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У Києві утворилися численні затори

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 18:59
У Києві утворилися численні затори
Фото: пробки в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Утворився затор на Південному мосту у бік проспекту Бажана

У Києві утворилися численні затори на дорогах у п'ятницю ввечері, 16 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнено рух транспорту на вулиці Богатирська,
проспекті Степана Бандери, проспекті Героїв Сталінграда, Оболонському проспекті, на вулиця Лугова, на вулиці Газопровідна, вулиці Стеценка, на проспекті Перемоги, проспекті Космонавта Комаровського, на бульварі Вацлава Гавела, на Набережному шосе та на вулиці Хрещатик.

На лівому березі ускладнено рух транспорту на Дніпровській набережній, на вулиці Здолбунівській, на вулиці Урловській, на Дарницькому шосе, на вулиці Канальна і Верболозна.

Крім того, зафіксовані затори на проспекті Соборності, проспекті Миру, на проспекті Гагаріна, на вулиці Будівельників, на Броварському проспекті, на вулиці Кубанської України.

Утворився затор також на Південному мосту у бік проспекту Бажана.

У Києві утворилися численні затори

Нагадаємо, сьогодні вранці затори були зафіксовані на чотирьох мостах столиці. А саме на Північному і Південному мостах, мосту Патона і Дарницькому мосту.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві до 31 серпня частково обмежать рух на естакаді Південного мосту. Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).

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