В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах в пятницу утром, 16 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, возле станций метро "Дорогожичи", "Шулявская", "Берестейская", "Нивки", "Святошин", на проспекте Победы.

Кроме того, пробки зафиксированы на Кольцевой дороге, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского.

Образовались пробки также и на четырех киевских мостах, а именно на Северном и Южном мостах, мосту Патона и Дарницкому мосту.

На левом берегу затруднено движение транспорта на Харьковском шоссе и возле станций метро "Осокорки", "Славутич", "Бориспольская" и "Левобережная".

Напомним, в Киеве до 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

Как писало РБК-Украина ранее, на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки. На время ремонта организован объезд.