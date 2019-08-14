В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах в среду, 14 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, возле станций метро "Дорогожичи", "Лукьяновкская", "Шулявская", "Берестейская", "Нивки", "Святошин", на проспекте Победы. Также пробки образовались на Кольцевой дороге, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Пробки зафиксированы на Надднепрянском шоссе и четырех киевских мостах, а именно на Северном и Южном мостах, мосту Патона и Дарницкому мосту. На левом берегу затруднено движение транспорта на Харьковском шоссе и станции метро "Осокорки" и "Левобережная".

Напомним, в Киевской области в ночь с 13 на 14 августа перекрывали трассу Киев-Одесса из-за строительства пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 31 августа частично ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).