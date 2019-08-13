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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    13.08.2019 - 09:04
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Значительные пробки образовались на проспектах Победы и Степана Бандеры

В Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах во вторник, 13 августа. Об этом сообщает РБК-Україна, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкой, возле метро "Лукьяновская", "Шулявская", "Берестейская", "Нивки", на проспекте Победы. Кроме того, незначительные пробки зафиксированы на проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова и Большой Окружной.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы народов, возле метро "Печерская", "Почтовая площадь".

Отметим, что пробки образовались на мосту Патона, Дарницкому мосту и Южном мосту. На левом берегу затруднено движение транспорта на Харьковском шоссе, возле метро "Осокорки", "Левобережная", "Славутич".

Напомним, в Киеве частично ограничат движение для пешеходов и велосипедистов на Пешеходном мосту, что объединяет правый берег с Трухановым островом. Так, с 23:00 12 августа в 10:00 13 августа, с 23:00 13 августа до 10:00 14 августа и с 23:00 14 августа до 10:00 15 августа будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов.

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