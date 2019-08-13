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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 09:04
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Значні пробки утворились на проспектах Перемоги та Степана Бандери

У Києві утворились численні пробки на дорогах у вівторок, 13 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворились на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицькій, біля метро "Лук'янівська", "Шулявська", "Берестейська", "Нивки", на проспекті Перемоги. Крім того, незначні пробки зафіксовані на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова та Великій Окружній. 

У Києві утворились численні пробки

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, біля метро "Печерська", "Поштова площа".

Зазначимо, що пробки утворились на мосту Патона, Дарницькому мосту та Південному мосту. На лівому березі ускладнений рух транспорту на Харківському шосе, біля метро "Осокорки", "Лівобережна", "Славутич".

Нагадаємо, у Києві частково обмежать рух для пішоходів і велосипедистів на Пішохідному мосту, що з'єднує правий берег з Трухановим островом. Так, з 23:00 12 серпня в 10:00 13 серпня, з 23:00 13 серпня до 10:00 14 серпня і з 23:00 14 серпня до 10:00 15 серпня буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів.

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