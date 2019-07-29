В Киеве образовались многочисленные пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме этого, затруднено движение транспорта на трех киевских мостах

Пробки в Киеве образовались на дороге в понедельник, 29 июля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы образовались пробки на проспекте Степана Бандеры, улице Богатырская, улице Набережно-Крещатицкая, проспекте Победы. Затруднено движение транспорта возле станций метро "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская". Также пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и Голосеевском проспекте, возле станции метро "Голосеевская".

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Затруднено движение транспорта на трех киевских мостах Дарницком, Северном и Патона. На левом берегу значительные пробки не наблюдаются.

Как сообщало РБК-Украина, на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области на три месяца ограничат движение автотранспорта. Движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки. На время ремонта организован объезд.

Кроме того, киевский фуникулер приостановил работу с 22 июля до 23 августа в связи с ежегодным техническим осмотром.

Напомним, на дорогах Украины с 1 июня 2019 года введены сезонные ограничения на передвижение грузовиков. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов движение грузовиков фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн по дорогам общего пользования государственного значения запрещается.