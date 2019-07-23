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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    23.07.2019 - 09:24
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На правом берегу столицы пробки образовались на Кольцевой дороге

Пробки в Киеве образовались на дорогах во вторник, 23 июля. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на Кольцевой дороге, проспекте Леся Курбаса, проспекте Победы, Большой окружной и бульваре Академика Вернадского. Также затруднено движение транспорте в районе станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская".

Пробки образовались на улице Юрия Ильенко, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе и улице Набережно-Крещатицкая.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот)

По данным Google Maps, небольшие пробки на мосту Патона и Южном мосту. На левом берегу Киева затруднено движение транспорта возле метро "Славутич".

Ранее РБК-Украина сообщало, что на участке автодороги М03 Киев-Харьков в Киевской области будет закрыто движение с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки. На время ремонта организован объезд.

Отметим, что в Украине повысили требования к качеству асфальта - при укладке асфальтобетонного покрытия на трассах рекомендуется применять модифицированные битумы.

В Киеве образовались многочисленные пробки В Киеве образовались многочисленные пробки
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