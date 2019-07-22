По состоянию на вечер 22 июля в Киеве образовались многочисленные пробки, движение затруднено на основных дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Сообщается, что по состоянию на 19:00 в пробках стоит центральная часть города, а также на проспекте Победы на отрезке от станции метро "Политехнический институт" и на выезд из столицы. Кроме того, затруднено движение транспорта на улице Вячеслава Черновола, проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, Набережном шоссе. Также пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры и на подъездах к мостам через Днепр.

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в связи с визитом премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов могут ограничить движение транспорта на 4 дня. В Управлении государственной охраны предупредили, что до 24 июля возможны незначительные пробки в столице на время государственного визита высших лиц ОАЭ.

Ранее также стало известно, что на участке трассы Киев-Харьков в пределах Киевской области на три месяца ограничат движение.