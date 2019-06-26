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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    26.06.2019 - 09:43
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В частности, пробки образовались на левом берегу столицы

В Киеве утром 26 июня образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на проспекте Победы, возле станций метро "Берестейская", "Нивки", "Святошино" и "Шулявская". На проспекте Леся Курбаса затруднено движение транспорта из-за двух ДТП. В частности, зафиксированы пробки на Кольцевой дороге, улице Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте и Голосеевском проспекте.

В центре Киева сильных затор нет, однако затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальской, улице Набережно-Крещатицкая и Надднепрянском шоссе. Также образовались пробки на Дарницком мосту и мосту Патона.

В Киеве образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

На левом берегу Киева образовались пробки возле метро "Левобережная", на проспекте Соборности, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, проспекте Бажана. Затруднено движение транспорта возле станций метро "Позняки", "Осокорки", "Славутич".

Напомним, в Киеве с субботы, 22 июня, закрыли движение скоростного трамвая на Борщаговку. Первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца 2019 года.

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