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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 09:43
У Києві утворились численні пробки
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Зокрема, пробки утворились на лівому березі столиці

У Києві зранку 26 червня утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці пробки утворились на проспекті Перемоги, біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Шулявська". На проспекті Леся Курбаса ускладнений рух транспорту через дві ДТП. Зокрема, зафіксовані пробки на Кільцевій дорозі, вулиці В'ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті та Голосіївському проспекті. 

В центрі Києва сильних затор немає, однак ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальській, вулиці Набережно-Хрещатицька та Наддніпрянському шосе. Також утворились пробки на Дарницькому мосту й мосту Патона.

У Києві утворились численні пробки

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

На лівому березі Києва утворились пробки біля метро "Лівобережна", на проспекті Соборності, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Микола Бажана. Ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Позняки", "Осокорки", "Славутич".

Нагадаємо, у Києві з суботи, 22 червня, закрили рух швидкісного трамваю на Борщагівку. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїжджої частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця 2019 року.

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