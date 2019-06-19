В Киеве образовались многочисленные пробки

В Киеве 19 июня образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы пробки зафиксированы на проспекте Степана Бандеры, улице Богатырская, улице Семена Скляренко, на улице Набережно-Рыбацкая перекрыто движение транспорта. Также пробки образовались на улице Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Вадима Гетьмана. В частности, пробки образовались в районе станций метро "Шулявская","Берестейская", "Нивки" и на проспекте Победы. Затруднено движение транспорта на проспекте Академика Палладина и в районе станции метро "Академгородок".

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

На левом берегу Киева пробки зафиксированы на Броварском проспекте, проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана и Дарницком шоссе. В частности, затруднено движение транспорта в районе станций метро "Осокорки", "Позняки", "Славутич", "Бориспольская", "Дарница", "Левобережная" и "Черниговская".

По данным Google Maps, пробки образовались на трех киевских мостах: Северном, Дарницком и Южном.

Напомним, с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.