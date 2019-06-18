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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    18.06.2019 - 09:20
В Киеве образовались многочисленные пробки
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта на Дарницком мосту и мосту Патона

В Киеве утром 18 июня образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Google Maps.

На правом берегу столицы пробки образовались на проспекте Победы, в районе станции метро "Берестейская", "Политехнический институт", "Святошин" на улице Вадима Гетьмана, улице Жилянская, улице Борщаговской, на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Набережно-Крещатицкой и на Подоле.

Затруднено движение транспорта на Дарницком мосту и мосту Патона. Пробки зафиксированы и на левом берегу Киева, а именно на проспекте Соборности, Броварском проспекте, проспекте Николая Бажана и Дарницком шоссе.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Напомним, в Киеве с 13 по 19 июня частично ограничили движение на Северном мосту. Как сообщается, с 21:00 13 июня до 6 утра 19 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части моста через реку Десенка частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина.

РБК-Украина писало, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

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