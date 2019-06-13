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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    13.06.2019 - 09:19
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве образовались пробки на проспекте Победы и в районе станции метро "Шулявская"

В Киеве утром 13 июня образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

В частности, на правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Победы и возле станции метро "Шулявская" в связи с дорожным ремонтом. Перекрыто движение транспорта на улице Вадима Гетьмана. Пробки образовались на улице Юрия Ильенко, улице Полтавская, улице Жилянская, улице Саксаганского, в районе Набережного шоссе, улице Набережно-Крещатицкая. На улице Вячеслава Черновола дорожные работы.

Многочисленные пробки образовались на мосту Патона и Дарницком мосту. На левом берегу затруднено движение транспорта на Баварском проспекте, возле станции метро "Левобережная", на проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана и в районе станций метро "Осокорки" и "Славутич".

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Googlr Maps)

Напомним, в Киеве с 13 по 19 июня частично ограничат движение на Северном мосту из-за дорожного ремонта. Также с 7:00 12 июня до 11:00 13 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Академика Заболотного на участке от ТЦ "Магелан" к Феофановскому рынку будет частично ограничено движение транспорта.

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